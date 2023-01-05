المقاومة في السودان تبدأ أول مليونية عام2023 لإسقاط النظام العسكري

العالم - خاص بالعالم

فانقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر 2021 كان نتاجه تفاقم الازمات السياسية والامنية والاقتصادية واكثر من مائة قتيل والاف الجرحى والمفقودين.

عقب الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح البرهان برزت في الساحة السياسية اربع مبادرات لرأب الصدع تارة لأحزاب موالية للعسكر واخرى مع الشارع السوداني، لكن دون مشاركة فعلية في التظاهرات السلمية مما افقدهم الثقة من قبل الشعب ليكونوا ممثلين له.

وأخيرًا دخلت مصر عبر مبادرة جديدة بعد دخول الامارات والسعودية على خط التسويات وأيضا رفضت من قبل الشارع.



اختار الشارع عبر مليونيته قلب الخرطوم في السوق العربي في اتجاه القصر الرئاسي لكن تم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه ما ادى لسقوط عدد من الضحايا.

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