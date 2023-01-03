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حاجي زاده: قدرة المقاومة تضاعفت آلاف المرات بعد اغتيال قادة النصر

حاجي زاده: قدرة المقاومة تضاعفت آلاف المرات بعد اغتيال قادة النصر
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد أمير علي حاجي زاده أن قدرة المقاومة وبعد ثلاث سنوات من اغتيال قادة النصر تضاعفت آلاف المرات، مشدداً على أن حركة أنصار الله قد أصبحت قوة جبارة.

العالم - إيران

وفي حديث لقناة المسيرة اليمنية شدد العميد أمير علي حاجي زاده على أن قدرة المقاومة وبعد ثلاث سنوات من اغتيال قادة النصر تضاعفت آلاف المرات.

وأكد أن: راية الانتقام من قتلة قادة النصر ستبقى مرفوعة حتّى تدمير الباطل وإخراج القوات الأميركية من المنطقة.

وفي جانب آخر من حديثه للقناة اليمنية شدد حاجي زاده على أن حركة أنصار الله بقيادة السيد عبد الملك الحوثي أصبحت قوة جبارة وسواعد المقاتلين اليمنيين.

وخلص قائد القوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية أن أنصار الله باتت محطّ افتخارٍ بوقوفها بوجه قوى كبرى، وأثبتت قوتها في الميدان.

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