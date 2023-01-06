صور مذهلة لنمر أسود نادر

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والتقط مصور في الحياة البرية ، صوراً لنمر أسود يتسلق ثم يجلس على شجرة خلال رحلة إلى حديقة هيلو الوطنية في جنوب الهند.

وسميت هذه القطة الكبيرة على اسم شخصية باغيرا في كتاب روديارد كيبلينج The Jungle Book. اللون الفريد هو نتيجة الميلانين الموجود في بشرة باغيرا.حيث توجد الصبغة الداكنة في الجلد والفراء والعينين وتتسبب في تغميق اللون.

قال بعض العلماء إن هذا مثال رائع على التطور. يعتقد العلماء أن بعض الفهود الهندية تتطور بفراء أسود داكن. يساعد اللون الداكن النمر على الزحف دون أن يتم اكتشافه في الغابات الكثيفة ليلاً والاختباء في الظل.

تُعرف حديقة الهند الوطنية بأرض ماوكلي بسبب التنوع المذهل للحيوانات التي تعيش في الغابة. تحتوي هذه الحديقة الوطنية أيضًا على محمية للنمور.

تدعي الحديقة الوطنية أنها ألهمت كتاب روديارد كيبلينج. ومع ذلك ، فإن هذا محل خلاف ، حيث لم يزر كيبلينج المنطقة أبدًا.

تمكن مصورو الحياة البرية الآخرون أيضًا من التقاط صورة لباغيرا. في الشهر الماضي ، تم رصد النمر الأسود لأول مرة منذ نوفمبر 2020. يعتقد مسؤولو الحديقة أنه نفس النمر الأسود الذي عاد بعد عامين من الغياب.