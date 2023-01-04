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شاهد.. تناقضات تصريحات الادارة الأميركية

الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

سماتان بارزتان في ما لهما علاقة بالاتفاق النووي وكل المباحثات النووية هما ثبات الموقف الايراني وتنناقضات الموقف الغربي.

العالم - انقلاب الصورة

منذ ان بدأت مباحثات الغاء الحظر والتناقض والكذب والتسويف هما السمات البارزة للموقف الغربي، وبالتحديد الموقف الاميركي، حيث ظهر الرئيس الاميركي جو بايدن في تسجيل تم تصوريه على الارجح في الثالث من نوفمبر الماضي اعتبر فيه اتفاق 2015 في حكم الميت لكنه لن يقوم باعلان عن ذلك.

ومن ثم قال المتحدث باسم الخارجية الاميريكية نيد برايس: "ما هو حي هو التزام الرئيس وادارته بان لا تمتلك ايران ابدا سلاحا نوويا مازلنا نعتقد ان الدبلوماسية تمثل الطريقة الاكثر فاعلية واستدامة لتحقيق هذا الهدف".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الامن القومي الاميركي جون كيربي ان الولايات المتحدة لا تتوقع حدوث أي تقدم في الاتفاق النووي الايراني في المستقبلـ، وان الاتفاق النووي مع ايران ليس محط تركيزها الان ولكن رحب باي محادثات يجريها الاوروبيون مع ايران.

ويرى المراقبون اذا كان الاتفاق النووي الايراني برأي الرئيس الاميركي ميت فلماذا لا يعلن موته بشكل رسمي، وان تصريحات الادارة الاميركية المتاقضة دليل واضح على تناقضات الموقف الاميركي تجاه مباحثات الغاء الحظر.

ويقول المراقبون أن ايران الطرف الوحيد في الاتفاق النووي يحق لها أن تطلب الضمانات لان اميركا من نكست في الاتفاق وخرج رئيسها السابق دونالد ترامب من الاتفاق.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6496933

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