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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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إنطلاق المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد قاسم سليماني بطهران
قاليباف: الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بـ"داعش" وإرغام الأميركيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب
قاليباف: الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بـ"داعش" وإرغام الأميركييين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب
قاليباف: مفكرة الشهيد سليماني تنتهج عقيدة أن أميركا أينما تكون يحل الظلم وعلينا أن نتصدى لهذا الظلم
قاليباف: غاية مايسعى إليه محور المقاومة هو تحرير فلسطين وكان الشهيد سليماني يؤمن بالتوصل الى هذا التحرير
كلمة رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف في المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد قاسم سليماني
وزير الخارجية الايراني يستقبل السفير الاماراتي لدى طهران ويتسلم منه رسالة خطية من نظيره الاماراتي دعا فيها للمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين
السيد نصر الله: عندما دخل الحاج قاسم الى مياديننا كان يتوفر له وبين يديه ثلاثة عناصر الأول شخصيته بما يتمتع به من صدق واخلاص كبيرين وكان على درجة عالية من التقوى وشوق للقاء الله
السيد نصر الله: خلال عقدين تولى الحاج قاسم قيادة قوة القدس في حرس الثوري الايراني
السيد نصر الله: للاسف ما زال البعض يصور ان دول محور المقاومة انهم مجرد اتباع لايران فهم ليسوا كذلك على الاطلاق بل هم قوى مؤمنة بأوطانها ومقدساتها وجاء اليها الحاج قاسم ليمد اليها يد العون
قاليباف: مفكرة الشهيد سليماني تنتهج عقيدة أن أميركا أينما تكون يحل الظلم وعلينا أن نتصدى لهذا الظلم
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش
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