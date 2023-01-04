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قاليباف: مفكرة الشهيد سليماني تنتهج عقيدة أن أميركا أينما تكون يحل الظلم وعلينا أن نتصدى لهذا الظلم

الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

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