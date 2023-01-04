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ما سبب تراجع القبضة الاميرکية في الهيمنة علی العالم؟

الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد الأكاديمي والباحث السياسة د. طلال عتريسي ان التحليلات السياسية العالمية تكشف عن تراجع الدور والنفوذ الاميركي في العالم، متسائلاً ماهو سبب هذا التراجع؟

العالم - خاص بالعالم

وقال د. عتريسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم هناك تراخي للقضبة الاميركية والدليل علی تراجع الهيمنة الاميركية انها تقاتل للحفاظ علی هذه المكانة وعدم التراجع.

وأشار الی ان الاشتباك مع روسيا امر جديد والاشتباك مع الصين ليس عسكرياً بل هو تجارياً وتكنولوجياً وما ساهم بشكل أساسي في كسر الهجوم الاميركي وتراجعه هي حركات المقاومة في المنطقة.

وأوضح انه عند الحديث عن تراجع الهيمنة الاميركية يجب ان نستحضر حركات المقاومة وعندما نستحضر حركات المقاومة يكون الشهيد قاسم سليماني الابرز في المواجهة مع مشروع الهيمنة الاميركية من العراق الی باقي دول المنطقة.

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شاهد بالفيديو.. ما سبب تراجع القبضة الاميرکية في الهيمنة علی العالم؟

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