الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب النسائية 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب النسائية 
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

على اعتاب الذكرى السنوية لميلاد السيدة فاطمة الزهراء (ص) ، استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي ، صباح اليوم الاربعاء، جمعا من النخب النسائية والأمهات المتميزات والناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية .

العالم - ايران

هذا سنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا .

روابط ذات صلة

قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة التركيز على قضية التقدم العلمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب النسائية 

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 04 يناير 2023

شاهد بالفيديو... لأول مرة منذ 100 عام.. مجلس النواب الاميركي يفشل في انتخاب رئيس له

قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان

شاهد بالفيديو.. ما سبب تراجع القبضة الاميرکية في الهيمنة علی العالم؟

بعد تدنيسه للأقصى.. السعودية تُفجّر قنبلة "شجب" في وجه بن غفير!!