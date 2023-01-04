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وزير الصحة الايراني: قادرون على انتاج ما نحتاجه من لقاحات كورونا

وزير الصحة الايراني: قادرون على انتاج ما نحتاجه من لقاحات كورونا
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي بان احتياطي البلاد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يبلغ الان نحو 50 مليونا وقال ان الامكانية متوفرة لانتاج ما تحتاجه البلاد في هذا المجال.

العالم - ايران

يتبع....

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