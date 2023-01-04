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الاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده برصاص المقاومة في قباطية

الاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده برصاص المقاومة في قباطية
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة أحد جنوده خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في جنين.

العالم - الاحتلال

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريح مقتضب، إن جنديًّا "إسرائيليًّا" أصيب بجروح خلال اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين في قباطية بجنين.

وفي التفاصيل، بينت القناة السابعة العبرية أن الجندي أصيب أثناء عملية لجيش الاحتلال لاعتقال من وصفتهم ب"المطلوبين" في قباطية، مؤكدة أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار في البلدة؛ ما أدى لإصابة جندي بجراح ونقله إلى المستشفى.

وزعمت القناة أن فلسطينيًّا حاول السيطرة على سلاح جندي في البلدة؛ فأطلق الجنود النار عليه وأصابوه بجراح.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، صباح اليوم، وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة.

وأصيب أحد الشبان بالرصاص في الكتف والقدم، ودهسته دورية عسكرية بعد إصابته وسقوطه على الأرض، وجرى نقله إلى مستشفى جنين لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين مروح ياسر خزيمية، ومحمد محمود لطفي أبو الرب، وعبد الله أبو وعر.

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الاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده برصاص المقاومة في قباطية

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