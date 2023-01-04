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شاهد بالفيديو.. ولي العهد السعودي من الأقوال إلى الأفعال!

الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو غرافيك حول أبرز 10 كذبات لابن سلمان حول نسبة البطالة ونسبة الإسكان ومدة إصدار سجل تجاري وعدد المعتمرين لن ينساها التاريخ!

العالم - السعودية

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