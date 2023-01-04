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وزير الدفاع التركي يؤكد استمرار المحادثات الثلاثية بين أنقرة وموسكو ودمشق

وزير الدفاع التركي يؤكد استمرار المحادثات الثلاثية بين أنقرة وموسكو ودمشق
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن المحادثات الثلاثية بين وزارات دفاع تركيا وروسيا وسوريا ستستمر، حيث تأمل أنقرة في استمرار "معقول" للعملية.

العالم - تركيا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الدفاع خلوصي أكار، الذي قال: "موقفنا في الاجتماع في موسكو هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا. لقد عبرنا عن تصميمنا لمحاورينا، وإنه غير وارد بالنسبة لنا فعل أي شيء ضد إخواننا السوريين، سواء في تركيا أو في سوريا".

وأضاف أكار: "يجب ألا تعتمد على أخبار غير واقعية وتقبل المواقف الأخرى.. مفاوضاتنا ستستمر، نأمل أن تستمر العملية بطريقة معقولة ومنطقية".

وبحسب قوله، فإن الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا قد يتم تطويرها في شمال سوريا دون أن يحدد تفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في الـ28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، ويعد هذا أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عاما.

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وزير الدفاع التركي يؤكد استمرار المحادثات الثلاثية بين أنقرة وموسكو ودمشق