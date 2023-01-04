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رئيسي: الحضور الواعي لشعبنا في ذكرى شهداء المقاومة ضاعف مسؤوليتنا

رئيسي: الحضور الواعي لشعبنا في ذكرى شهداء المقاومة ضاعف مسؤوليتنا
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس السيد " ابراهيم رئيسي " الحضور الواعي للشعب الايراني في تخليد ذكرى شهداء المقاومة قد ضاعف من مسؤوليات الحكومة ازاء هذا الشعب، مؤكدا أن المشاركة الشعبية في هذه المراسم حملت رسائل عديدة للمسؤولين لبذل جهود مضاعفة للتقليل من مشاكله التي يواجهها حاليا.

العالم - ايران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم الاربعاء، مشددا على أن هذا الشعب شارك في مراسم تخليد ذكرى الشهيد سليماني بالرغم من المشاكل الموجودة.

وأكد رئيس السلطة التنفيذية في ايران في كلمته على أهمية الاعلام الصائب الذي يعتمد على وثائق مؤكدة من اجل مواجهة الاخبار والمعلومات غير الصحيحة.

وتابع قائلا: على الاجهزة التنفيذية مراجعة الأهداف المحددة في حوزة عملها كي لاتغفل عن متابعة الأهداف الرئيسية التي تتمثل في استقبال رؤوس الاموال ورفع مستوى الانتاج وزيادة سرعة نمو ايران عبر انشغالها بالشؤون اليومية التي تحول دون تحقيق هذه الاهداف.

وأوعز رئيس الجمهورية الى وزير النفط لتنظيم استهلاك الطاقة في مختلف المجالات والحيلولة دون تهريب الوقود، مشددا على ضرورة الادارة الصحيحة لاستهلاك الطاقة.

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