الخطيب: الأوضاع الصعبة تحتاج رجالا على قدر المسؤولية الوطنية لإنقاذ لبنان

العالم-لبنان

ودعا الشيخ علي الخطيب السياسيين الى "نبذ الخلافات وتحمل المسؤولية في انجاز الاستحقاق الرئاسي بمنأى عن التدخلات والاملاءات الخارجية ولا سيما انهم قادرون على انتاج تفاهمات تفضي الى التوافق على انتخاب رئيس صنع في لبنان يشكل ضمانة وطنية تحمي لبنان وتجمع كل اللبنانيين، تمهيداً لتشكيل حكومة انقاذ وطني تلجم الانهيار الاقتصادي وتعالج الازمات المستفحلة التي تلقي بتداعياتها على اللبنانيين المنهكين من التدهور المعيشي والتردي الاقتصادي".

وعبّر الخطيب خلال استقباله الوزير السابق عدنان منصور، في مقر المجلس، عن "استنكاره لاقتحام قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في عدوان استفزازي يسيء لمشاعر العرب والمسلمين والفلسطينيين ويكشف عن توجهات حكومة العدو"، متسائلاً "أين الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية المتمادية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم؟"