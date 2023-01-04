الشهيد سليماني قلب مشاریع الصهاينة رأساً علی عقب وجعلهم يعيشون خلف جدران عالية

خاص بالعالم

وقال العميد شريف في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، ان الصهاینة أذعنوا بأنّ حضور الشهید سلیماني في المیدان قد قلب مشاریعهم رأساً علی عقب ولم یسمح بمشاریعهم العدوانیة أن تتبلور وتنجح بسبب مشارکته وتواجده الفاعلین في محور المقاومة، موضحاً ان علی العالم الإسلامي أن یعلم جیّداً أنّ أوّل هزیمة لحقت بالصهاینة في إحدی الحروب کانت علی ید أبطال حزب الله، حدث هذا بوجود الشهید سلیماني آنذاك ومساعداته الحیویة وکوادر من فیلق القدس الذین نجحوا في أن یذیقوا الصهاینة طعم أوّل هزیمة عسکریة لهم، باعتراف الصهاينة انفسهم.

كما شدد العميد شريف، ان الصهاينة كانوا یرون في الشهید سلیماني السبب المباشر في القضاء علی مشروعهم الداعشي، وفي نفس الوقت کانوا یسعون ولایزالون بقوّة للإقتراب من ایران، إلا أنّهم کانوا دائماً یردّدون بأنّ قاسم سلیماني هو المسبّب الرئیس في إبعادهم عن حدود ایران.

وفیما یلی الیکم نص المقابلة..

العالم: ما الدور الذي لعبه الشهيد قاسم سليماني فيما يتعلق بمحور المقاومة منذ تأسيس قيادة فيلق القدس والتطورات اللاحقة على اكثر من بلد في المنطقة؟

العميد شريف: بدایة، نبعث بأحر التحایا والسلام لأرواح شهدائنا الأعزّاء في محور المقاومة، وعلی الأخصّ قادة المقاومة وعلی رأسهم الشهید سلیماني العزیز ورفیق دربه أبو مهدي المهندس اللذین أُریقت دماؤهما في طریق الدفاع عن الشعوب المظلومة والأمّة الإسلامیة، علی ید أشقی الأشقیاء من أعداء الأمّة الإسلامیة.

لو أردنا الإشارة إلی فلسفة تشکیل فیلق القدس ، لربّما یصبح بإمکاننا وبسهولة رسم جغرافیة محور المقاومة. في حقیقة الأمر، فأنّ الفلسفة التي تمّ تعریفها لفیلق القدس والمهام الموکولة إلیه، تتمثّل في تقویة الأمّة الإسلامیة بهدف تحریر القبلة الأولی للمسلمین والأراضي المغتصبة من قبل الکیان الصهیوني ومساعدة الشعب الفلسطیني وجمیع الدول الإسلامیة التي تتعرّض بشکل أو بآخر لأطماع وحملات الصهاینة والأمریکیین.

لحسن الحظ، فقد دخل الشهید سلیماني هذا المیدان متسلّحاً بالایمان وشخصیته الصلبة إضافة إلی عبقزیته الفذّة علی صعید توفیر جمیع التسهیلات التي یمکنها مساعدة محور المقاومة. لو قمنا بعملیة مقارنة بین مرحلة ما قبل قیادة الشهید سلیماني لفیلق القدس وقیادته له بعد أربع أو خمس سنوات، لأصبح واضحاً للمتابع کم کان علی إطّلاع دقیق ومعرفة کبیرة للقدرات والطاقات في الدول الإسلامیة، وعلی الأخصّ في الدول والمواقع القریبة من الصهاینة، وهنا أقصد فلسطین، لبنان، سوریة، وفي المراحل اللاحقة العراق والدول الإسلامیة الأخری، وإن دلّ هذا العامل علی شئ، فإنّما یدل علی معرفة الشهید سلیماني بالعدو وإمکانیاته وطاقات وإمکانیات الدول الإسلامیة لمواجهة هذا العدو، إلی جانب العامل الثالث المتمثل في الثقة التي أولاها إیّاه قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله. في حقیقة الأمر، فأنّ کلّ هذه الإنجازات نابعة من حسن تدبیر قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله، وثقته الکبیرة في الشهید سلیماني، فضلاً عن الثقة التي حظي بها الشهید من لدن قادة وکوادر حرس الثورة الإسلامیة في مساعیه للحصول علی دعم ومساندة الجمیع لفیلق القدس.

أوجد الشهید ظروفاً جدّیة بصورة کاملة للدفاع عن الشعب الفلسطیني وتقویته، ما جعلنا نشهد ونتابع الإنسحابات المتتالیة للکیان الصهیوني. لو ألقیتم نظرة لوجدتم أنّ الصهاینة قبل الظهور الجدّي لفیلق القدس وتبوّأ الشهید سلیماني لقیادته، کانوا یحلمون ویمنّون أنفسهم السیطرة علی أراضي المسلمین من النیل إلی الفرات، سواء من الناحیة الجغرافیة أم السیطرة الإقتصادیة، ففي حقیقة الأمر کانوا یطرحون فکرة سیطرتهم علی جیرانهم.

کانت نقطة التحوّل هنا تصرّف فیلق القدس وتقویة محور المقاومة اللذین وصلا إلی إجبار الصهاینة علی وضع هذه الإستراتیجیة التي أُشرتُ إلیها قبل قلیل علی الرف، وعلی الأخص حینما اضطرّوا إلی تشیید ذاك الجدار العالي والمعروف مع نقاط الإلتقاء مع الأراضي التي قاموا بإحتلالها.

بکلمات أخری، فقد قبل الصهاینة صاغرین أنّه لا أمل في تنفیذ إستراتجیتهم الجغرافیة علی الإطلاق، بل یجب علیهم السعي العمل علی المحافظة علی الأراضي المحتلة بمساحة سبعة وعشرین ألف کیلومتر مربّع ، ولو دقّقتم في الموضوع لوجدتم أنّ هذا الأمر واضح جدّاً.

العالم: تحدثتم عن تغيير عندما تولى الشهيد الفريق قاسم سليماني قيادة فيلق القدس، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ما الذي تغيّر في الاستراتيجية والتكتيك؟

العميد شريف: اعتقد أنّ تمکین محور المقاومة یکون بالقرب من خط التماس القریب من الصهاینة. أنتم لو نظرتم إلی الوضع، للاحظتم أنّه منذ سنوات عدیدة والکیان الصهیوني یواجه مشکلات عدیدة في قطاع غزة، إلا أنّ توجیهات صدرت من قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله لفیلق القدس بوجوب تسلیح الضفة الغربیة أیضاً لمواجهة الصهاینة، وهذا ما نلاحظه في الوقت الراهن، فالصهاینة لا یواجهون تحدّیات في قطاع غزة فحسب، بل في الضفة الغربیة والأراضي الفلسطینیة المحتلة سنة 1948 أیضاً من قبل الجیلین الثالث والرابع، فحقیقة الأمر أنّ ماحصل هو نتیجة للنظرة البعیدة والعمیقة والسعي الدؤوب والجهادي للشهید سلیماني في تمکین محور المقاومة.

العالم: فيما يتعلق على سبيل المثال لبنان، ما الذي تغيّر عندما استلم الشهيد سليماني قيادة فيلق القدس؟

العميد شريف: ما حصل بعد قیادة الشهید سلیماني لفیلق القدس، یتمثّل في زیادة قدرات وطاقات حزب الله وتواجد أعضاءه في المیدان، والصلات واللقاءات المنتظمة بین الشهید وسیّد المقاومة سیّد حسن نصر الله، حیث یقول سیّد حسن التالي: " نحن مدینون في إنتصارات لبنان بعد رحیل الشهید سلیماني إلی المساعدات والبرامج التي قدّمها ووضعها تحت تصرّف المقاومة الإسلامیة".

الأمر مشوّق جدّاً، علی العالم الإسلامي أن یعلم جیّداً أنّ أوّل هزیمة لحقت بالصهاینة في إحدی الحروب کانت علی ید أبطال حزب الله، حدث هذا بوجود الشهید سلیماني آنذاك ومساعداته الحیویة وکوادر من فیلق القدس الذین نجحوا في أن یذیقوا الصهاینة طعم أوّل هزیمة عسکریة لهم.

هذا لیس بکلامنا نحن، بل أکّد قاضي لجنة "فینوغراد" الصهیونیة علی هذا الکلام بعد نهایة حرب الثلاثة والثلاثین یوماً سنة 2006، وقد أضاف قائلاً: "کصهاینة، علینا أن نقبل هذه الحقیقة المرّة، علی الرغم ممّا کنّا ندّعیه في السابق أنّه لو اجتمعت الدول العربیة بأجمعها، فانّها لن تکون قادرة علی هزیمتنا عسکریاً، ولکن حرب الثلاثة والثلاثین یوماً أظهرت أنّ حزب الله ونتیجة لتعالیم الدفاع المقدّس والأفکار الموحاة منه واستشارات ومساعدات قاسم سلیماني المیدانیة ، تمکن هذا الحزب من إلحاق أوّل هزیمة عسکریة بنا".

العالم: انجازات الشهيد سليماني في محور المقاومة، في العراق على سبيل المثال، هناك الكثير من القادة العراقيين يؤكدون بانه لولا ايران لوصلت جماعة داعش الوهابية الى العاصمة بغداد، كيف تقيمون دور الشهيد سليماني في مواجهة جماعة داعش الوهابية؟

العميد شريف: إستطاعت حرکة داعش من متابعة إستراتیجیة الرعب في العراق وذلك من خلال استغلال مخابرات حزب البعث في العراق، حیث استولت علی مدن کبیرة کمدینة الموصل والإنطلاق نحو مدن أخری في العراق إلی درجة أنّهم کانوا علی مشارف الکاظمیة وبغداد العاصمة.

تلك الاستراتیجیة الخاصّة بالرعب والخوف کان مصدرها ضباط الإستخبارات البعثیین ومعرفتهم التامّة بجغرافیة المنطقة والمواقع الإستراتیجیة في العراق، إلی حدّ أنّه لم یکن قد تبقّی الکثیر للوصول إلی بغداد وتشکیل خطورة علی العاصمة ومن ثمّ السیطرة علی العراق بأکمله. وفي تلك المرحلة علی وجه التحدید، ومن وجهة نظري الشخصیة، ما حدث هو وصول الشهید سلیماني وإستفادته من التیّار الذي أُطلق علیه لاحقاً إسم "الحشد الشعبي"، کانت أغلبیة هؤلاء الشباب من الذین حاربوا نظام صدّام حسین خلال مرحلة الدفاع المقدّس، لذا فقد کانوا یتمتّعون بالخبرة اللازمة.

حضور الشهید سلیماني في حقیقة الأمر نتج عنه إنجازان، تمثّل الأوّل في تبدید الرعب والخوف اللذین أوجدهما رجال عصابات داعش، ما أدّی إلی إدخال الثقة في نفوس أفراد الشعب العراقي ومسؤولیه وتشجیعهم علی أنّ هزیمة داعش ممکن. ومن جانب آخر فأنّ المساعدة الجدّیة التي ساعدت هذا الأمر تمثّلت في فتاوی مراجع التقلید في العراق لمواجهة عصابات داعش.

حضور الشهید سلیماني وکسر هیبة داعش من ناحیة، ومن ناحیة أخری تنظیم المیدان بصورة جدّیة بمساعدة من الشباب العراقي الذین کانوا أعضاء في جیش بدر السابق، والذي أصبح یحمل إسم الجیش الشعبي، ووجود قادة میدانیین مخضرمین من جانبنا شارکوا في فترة الدفاع المقدّس ولدیهم خبرة کبیرة في حروب المدن ومواجهة الأعداء، إلی جانب أنّه في فترة من الفترات تمّت الإستعانة بقادة من حزب الله اللبناني بسبب إمکانیة تفاهمهم مع المقاتلین العراقیین من خلال اللغة العربیة، کلّ هذه العوامل الآنفة الذکر سبّبت في أن یُلحق المجاهدون أوّل هزیمة بعصابات داعش، وما حدث في "آمرلي" یمکن القول أنّ هذه المعرکة شکّلت نقطة النهایة لتصرّفات داعش في العراق.

العالم: فيما يتعلق بمواجهة داعش في العراق وفي سوريا، ايران اكدت واعلنت انها ارسلت مستشارين لسوريا وللعراق لمواجهة داعش، لكن فيما يتعلق باليمن، ايران اكدت انها لم ترسل قوات او مستشارين الى اليمن، كيف ساعد الشهيد قاسم سليماني اليمنيين لمواجهة العدوان الذي يشن عليهم؟

العميد شريف: محور المقاومة له تعریف أمام جبهة العدو، بمعنی أنّه حینما تقولون نرغب بتقدیم المساعدة لشعب فلسطین، یجب علیکم معرفة أصدقاء وأعداء هذا الشعب، شخصیاً أعتقد أنّ إحدی اللحظات الحاسمة التي دفعت الیمنیین للمواجهة والدخول في صراع، هي الدافع الذاتي لدیهم تّجاه قضیة بیت المقدس بشکل خاص وموضوع فلسطین بشکل عام.

أعتقد أنّ أکبر تجمّعات لحمایة الشعب الفلسطیني في الدول الإسلامیة بعد الجمهوریة الإسلامیة في ایران نجدها في الیمن، سواء قبل مرحلة دخولهم في صراع مع الإماراتیین والسعودیین أو بعدها. في حقیقة الأمر، حینما إنطلق السعودیون في مبادرتهم العسکریة ضدّ الیمنیین وسعوا إلی إضاعة حقوقهم المشروعة، کان ذلك بعد أن تلقوا الضوء الأخضر من الصهاینة وتعاونهم مع السعودیین علی هذا الصعید.

ومن حیث أنّ مسؤولیة ومهمّة الشهید سلیماني کانت تکمن في مواجهة الصهاینة، کانت هذه الصلة بینه وبین الیمنیین قد بدأت تتبلور وتتوسّع بصورة تلقائیة، فحینما تجدون ضالتکم في القتال، بطبیعة الحال أنّ الأفراد الذین یشارکونکم في أفق الفکر والایمان، فأنّهم سوف یجدون مسیرهم.

هذه نقطة واحدة، أمّا النقطة الأخری فهي أنّه یجب علینا أن نتذکّر أنّ الظروف العسکریة للیمنیین کانت جیّدة، بمعنی أنّهم کانوا من المتقدّمین في منظومة الصواریخ الإقلیمیة، بالرغم من أنّ الحکومات التي توالت علی إدارة الأمور في الیمن تباعاً کانت غیر مستقلة وطنیاً، وسعت إلی إضعاف البُنی التحتیة الدفاعیة للیمن، لذا فأنّه حینما دخل الیمنیون في صراع لمواجهة التدخل الإماراتي والسعودي، بدأوا بالإستفادة من القوّة الصاروخیة التي کانت تحت تصرّفهم، من الطبیعي أنّ الیمنیین کان لدیهم أصدقاء في شتّی بقاع العالم مدّوا لهم ید المساعدة، ومن دون شك فأنّ الشهید سلیماني لم یتوانی في تقدیم المساعدة للیمنیین بسبب رغبتهم في مواجهة الصهاینة ودافعهم لتحریر فلسطین.

العالم: الكثير يقولون بان ايران ساعدت اليمنيين فيما يتعلق برفع المستوى التقني لقدراتهم العسكرية والدفاعية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، أليس كذلك؟

العميد شريف: لقد أسلفتُ لکم، أيّ دولة تتعرّض للهجوم والعدوان، یسعی مواطنوها للإستفادة من أيّ فجوة أو منفذ لتقویة البُنی التحتیة العسکریة لبلادهم. حینما تعرّضنا نحن للهجوم من قبل نظام صدام حسین في بغداد خلال فترة الدفاع المقدس، وبالرغم من دعم ومساندة ثلاث وثمانین دولة لنظام صدّام، إلا أنّه کانت توجد فجوات ومنافذ استطعنا الإستفادة منها في الصراع الذي فُرض علینا.

علی سبیل المثال، قیل في عدّة مناسبات أنّنا تلقینا دعماً صاروخیاً من لیبیا وسوریا أو أسلحة من الصین، هذه هي طبیعة الدول التي تتعرّض لعدوان خارجي.

العالم: فيما يتعلق بجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني وبأمر مباشر من الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، بداية برأيكم لماذا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة؟

العميد شريف: ان أحد الأسباب الرئیسیة أنّهم کانوا ینظرون إلیه کسبب مباشر لجمیع الهزائم التي تعرّضوا لها. بمعنی أنّ هذا کان تقییم الأمریکیین ویشارکهم في هذا الصهاینة أیضاً الذین أذعنوا بأنّ حضور الشهید سلیماني في المیدان قد قلب مشاریعهم رأساً علی عقب ولم یسمح بمشاریعهم العدوانیة أن تتبلور وتنجح بسبب مشارکته وتواجده الفاعلین حیثما کانت هناك مقاومة.

حسناً، قام هؤلاء بإستثمارات ضخمة في عصابات داعش، وقد أعلنوا صراحة خلال حملاتهم الإنتخابیة أنّهم أوجدوا عصابات داعش، لذا، حینما کان هؤلاء یرون في الشهید سلیماني السبب المباشر في القضاء علی مشروعهم الداعشي، وفي نفس الوقت کانوا یسعون ولایزالون بقوّة للإقتراب من ایران، إلا أنّهم کانوا دائماً یردّدون بأنّ قاسم سلیماني هو المسبّب الرئیس في إبعادنا عن حدود ایران، ولهذا السببین إضافة إلی جاذبیة شخصیة الشهید سلیماني التي إنتشرت بین المجاهدین وفي الدول التي کانت تسعی لنیل إستقلالها، من الطبیعي أن ینظر إلیه الأعداء علی أنّه المسؤول الأوّل والأخیر عن جمیع الهزائم التي تلقوها.

العالم: رداً على جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، قامت ايران بقصف قاعدة عين الاسد في غربي العراق، لكن ايران قالت ايضاً بان هذا ليس الردّ النهائي، وما حصل كان مجرد صفعة للامريكيين، وايران حددت الهدف النهائي رداً على جريمة اغتيال الشهيد سليماني باخراج القوات الامريكية من المنطقة، هل ايران مازالت تصر على الهدف، وهو اخراج وليس خروج القوات الامريكية من المنطقة؟

العميد شريف: یتم الإنتقام علی صعد متنوّعة، توجیه ضربات صاروخیة لقاعدة عین الأسد کان بمثابة علامة غایة في الأهمّیة. بعد إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة، لم یجرؤ کائن من کان علی القیام بالعمل الذي قمنا به نحن، فالجمهوریة الإسلامیة في ایران وأبناء الإمام (ره) وقائد الثورة الإسلامیة حفظه الله، وجّهوا أوّل صفعة علی صعید الإنتقام، وفي مراحل لاحقة شهدنا عملیات إنتقام أخری منها السیطرة علی ناقلات النفط التي کانت تقوم بأعمال شیطانیة في الخلیج الفارسي في حقیقة الأمر، إلی جانب أمور أخری لازالت مستمرّة فیما یخصّ الصراع مع الصهاینة.

العالم: بعد ثلاث سنوات على اغتيال الفريق قاسم سليماني، فيما بمحور المقاومة وفيلق القدس، ما الذي حدث؟ هل فيلق القدس ومحور المقاومة يواصل هذا الطريق كما كان سابقاً؟ أم ان هناك تغيير في الاهداف والاستراتيجيات؟

العميد شريف: طوال السنوات الثلاث التي إنقضت منذ إستشهاد الحاج قاسم سلیماني، وحیثما تنظرون إلی جغرافیة المقاومة ، تجدون نموّاً مضطرداً في تیّار المقاومة وتراجعاً ملحوظاً علی الجانب الآخر المواجه للمقاومة. انظروا إلی فلسطین ولبنان والعراق والیمن وأفغانستان، في أيّ مکان کانت توجد مواجهة بین محور المقاومة ومحور الشر ، نجد نمواً لمحور المقاومة بفضل من الله وتوفیقه، لاحظوا القوّة التي تتمتّع بها الحکومة السوریة في الوقت الراهن بالرغم من التهدیدات من قبل الجهات الداعمة لعصابات داعش ، ما هي إلا من إنجازات محور المقاومة.

العالم: السؤال الاخير وهو ما يتعلق باعمال الشغب والاضطرابات التي شهدتها ايران خلال الاشهر الثلاثة الماضية، لو كان الشهيد الفريق قاسم سليماني حياً وحاضراً، كيف كان يتعامل مع هذه الاحداث في ايران؟

العميد شريف: أعتقد لو أنّ الحاج قاسم کان حاضراً بیننا الآن لسعی بکلّ ما أوتي من قوّة إلی توحید جمیع وجهات النظر تحت رایة قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله، ولربّما کانت توجد حالة من عدم الرضا أیضاً فمن المؤکّد أنّه کان سیسعی إلی حل هذا الموضوع.

من المؤکد أنّکم سمعتم مرّات ومرّات عن نظرته للقومیات المختلفة داخل البلاد، لم تکن لدیه نظرة مغلقة لمواضیع البلاد، والآن أیضاً من المؤکّد لا توجد هذه النظرة، حالیاً یسعی کثیرون إلی القول بأسلوب آخر مختلف.

شخصیاً، أشعر أنّه لو کان الحاج قاسم موجوداً بیننا لقام بنفس العمل الذي یقوم به قائد قوات حرس الثورة حسین سلامي، ففي حقیقة الأمر الصلابة التي أبداها منتسبو حرس الثورة في مواجهة أعمال الشغب الأخیرة، أقولها بصراحة وبصدق أنّ التصرّف الحکیم لقائد الثورة الإسلامیة "حفظه الله" والذي أشرتُ إلیه شخصیاً قبل یومین أو ثلاثة أیّام، یتمثّل في أنّ القائد "حفظه الله" وخلال المائة یوم من أعمال الشغب أوصی القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامیة ثلاث أو أربع مرّات في تجنّب إلحاق الضرر أو الإصابات بالأفراد خلال محاولاتنا لتفریق الأفراد المشارکین في أعمال الشغب هذه.

هذا التیّار الذي یحتجّ لأيّ سبب کان، أو الأفراد ذوي الصلة بأنظمة الجاسوسیة والذین یسعون للقیام بأعمال الشغب عن سبق اصرار، أقولها بصراحة أنّ مثل هذه لأعمال لمسناها وشاهدناها خلال الثلاث والأربعین سنة الماضیة من عمر الثورة الإسلامیة، وقد حوّلناها إلی فرص من أجل إستمرار طریق الشهداء وتعلیمات قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله، وهذه المرحلة لیست بمرحلة صعبة، وان شاء الله سوف یتبلور هذا الأمر.