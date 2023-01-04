الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تنديد واسع باقتحام وزير الامن الصهيوني للمسجد الاقصى

تنديد واسع باقتحام وزير الامن الصهيوني للمسجد الاقصى
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

العالم-انفوغرافيك

روابط ذات صلة

بعد تدنيسه للأقصى.. السعودية تُفجّر قنبلة "شجب" في وجه بن غفير!!

بن غفير يتوعد باقتحام الاقصى مجددًا

الخارجية اللبنانية تدين اقتحام 'بن غفير' للمسجد الاقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قصف صاروخي عنيف يستهدف قوات الاحتلال الأمريكي بحقل 'كونيكو' للغاز شرقي سوريا

العميد شريف في حوار حصري مع العالم.. الشهيد سليماني قلب مشاریع الصهاينة رأساً علی عقب وجعلهم يعيشون خلف جدران عالية

ابناء الديرة استفحال البطالة في البحرين واقبال الصهاينة على شراء الاراضي والمنازل

خلال عامين من تطبيع العار.. أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي زاروا الإمارات

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس وتضاعف قدرات المقاومة

تنديد واسع باقتحام وزير الامن الصهيوني للمسجد الاقصى