قصف صاروخي عنيف يستهدف قوات الاحتلال الأمريكي بحقل 'كونيكو' للغاز شرقي سوريا

العالم-سوريا

الهجوم على القاعدة الاميركية غير الشرعية الذي وقع صباح اليوم الاربعاء تسبب باندلاع النيران وتصاعد الدخان فيما دوت صفارات الإنذار وسمع أصوات سيارات الإسعاف داخل القاعدة، ما يرجح وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية والمسلحين الموالين لها المتواجدين هناك.

من جهته، أورد جيش الاحتلال الأميركي في بيان أن صاروخين استهدفا قوات التحالف في موقع دعم تتخذه داخل حقل "كونيكو" للغاز وزعم ان الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو في ممتلكات التحالف حسب البيان.

ويقع حقل غاز كونيكو في منطقة سيطرة قوات سوريا الديموقراطية "قسد" في ريف دير الزور الشرقي، ويضم قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ولم توجه القوات الأميركية اتهاما لأي جهة.

وقامت القوات الأمريكية فور الهجوم بفرض طوق أمني مشدد على محيط الحقل وعند الطرق المارة في المنطقة، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي بشكل مكثف.