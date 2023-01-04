الادميرال سياري: القوة الدفاعية المتزايدة لإيران تعود إلى تضحيات الشهداء

العالم- ايران

وشدد سياري لدى لقائه عائلة الشهيد مرادي على أن زيادة قوة ايران يوما بعد آخر انما يعود الفضل فيها الى تضحيات الشهداء الذين قدموا دماءهم للحفاظ على السيادة الوطنية لايران على أراضيها، وكذلك ارتفاع نسبة القوة الدفاعية لدى القوات المسلحة.

وتابع المسؤول العسكري الايراني قائلا: ان السير على نهج الشهداء يضمن القوة وزيادة نسبة الردع لدى ايران، حيث أن مصدر فخر واعتزاز المسؤولين الايرانيين هو مواصلة درب الشهداء للحفاظ على انجازات الثورة الاسلامية ومرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).

وأكد الاميرال سياري ضرورة احياء ذكرى الشهداء الابرار، ورأى أن أقل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الجميع في الوقت الحالي لعوائل الشهداء، هو لقاء هذه العوائل وتكريم الشهداء الابرار.