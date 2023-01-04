الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد قضائي عراقي يصل طهران لمتابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني

وفد قضائي عراقي يصل طهران لمتابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن مسؤول ملف المتابعة القانونية لقضية اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، عباس علي كدخدائي" انه من المقرر وصول وفد من مسؤولين القضائيين العراقيين الى ايران خلال السبوع المقبل لعقد لقاءات مع نظرائهم الايرانيين في سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني.

العالم- ايران

وقال كدخدائي في مقابلة متلفزة اليوم الاربعاء انه ولحسن الحظ كان هناك تعاون جيد من الجانب العراقي منذ بداية هذه القضية وقد عقدت اجتماعات ثنائية بين خبراء ايرانيين واصدقائنا العراقيين ، ومن المقرر ان يقوم وفد من المسؤولين القضائيين العراقيين بزيارة ايران الاسبوع المقبل وسيعقد لقاءات بهذا الخصوص.

وتابع كدخدائي: ان التعاون كان جيدا بيننا حتى الان وانهم ساعدونا في جمع الأدلة، لكن لديهم معاذير ايضا ، ونحن نتوقع منهم القيام بنشاط اكبر وخاصة مع مجيء الحكومة الجديدة في العراق، هناك تطورا يحصل ، وعلى اية حال هناك التزامات واتفاقيات بين العراق والحكومة الاميركية.

واضاف : لا ننسى قيام كبير المسؤولين القضائيين في العراق في العام الاول باصدار مذكرة اعتقال بحق (دونالد) ترامب ، ونحن نامل رفع وتيرة التعاون في عهد الحكومة العراقية الجديدة لتسريع الوصول الى نتائج. ونظرا الى وقوع الجريمة في الاراضي العراقية وقضاء مواطنين عراقيين نحبهم في عملية الاغتيال مثل الشهيد ابومهدي المهندس، فان التوصل الى رؤية مشتركة لابراز الابعاد الدولية للقضية فهذا سيزيد من التأثير في متابعة القضية.

وفي جانب آخر من كلامه اشار كدخدائي ان لوائح الاتهام بحق 90 مسؤولا اميركيا هي الآن قيد الاعداد والانجاز في القضاء الايراني ومن المحتمل ان يشهد العام الايراني المقبل (يبدأ في 21 مارس) قيام المحكمة وصدور الاحكام.

وشدد كدخدائي على بقاء حق الثأر والانتقام من الجناة محفوظا للشعب الايراني ولا يمكن حصر ذلك بزمان ومكان معين ويمكن متابعة قضية الأخذ بالثأر مازال لم يتم تطبيق العدالة.

كما اكد كدخدائي على ضروة بقاء هذه القضية حية حتى تؤدي الى دحر الاميركيين من المنطقة ومن اجل ذلك يجب انزال عقاب ينهي التواجد الاميركي غير المشروع في المنطقة.

روابط ذات صلة

الرئيس العراقي يستقبل السفير الإيراني في بغداد

العراق.. المصادقة على فسخ العقد المبرم مع شركة أمنية كندية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

للهجوم على إيران.. وزارة الحرب 'الإسرائيلية' بحاجة لزيادة ميزانيتها

بصفقة بلغت 426 مليون دولار.. مصر تشتري 12 مروحية عسكرية من 'بوينغ' الأمريكية

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الفرنسي لدى طهران

سفارة ايران في باريس: سلوك صحيفة شارلي إبدو يتعارض وحرية التعبير

الشيخ جلال الدين الصغير في حوار حصري للعالم.. الشهيد سليماني كان رجل ميدان وفي قلب المعارك لايهاب احداً

العراق.. القبض على ثلاثة مسؤولين بارزين في 'داعش'