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الشيخ عيسى قاسم: الحركة الجهادية الكبيرة تتمثل بالشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تصدت للإستيلاء الأميركي على المنطقة

الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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