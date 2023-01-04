الخارجية الايرانية تستدعي السفير الفرنسي لدى طهران

العالم- ايران

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان ان استدعاء السفير الفرنسي جاء اعتراضاً على إهانة مجلة فرنسية للمرجعية الدينية والمقدسات والقيم الإسلامية.

واضاف البيان ان إيران لن تسمح أبداً بإهانة مقدساتها وقيمها الإسلامية، مؤكدا انه لا يحق لفرنسا بذريعة حرية التعبير إهانة مقدسات المسلمين والبلدان الأخرى.

وكانت السفارة الايرانية في باريس، قالت في وقت سابق ان اساءة صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية الاخيرة وفقا لمعايير وضوابط القانون الدولي، يتعارض ومبدا حرية التعبير، ويشكل انتهاكا لحرمة الشخصيات والشعوب واطلاق حملة نشر الاكاذيب والعبارات المشينة وبث الكراهية ومثالا واضحا لنقض حقوق الانسان.

كما أكد وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبد اللهيان" أن ايران لن تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر اليوم الاربعاء، ردا على الموقف المسيء الذي اعتمدته مجلة فرنسية ضد ايران.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني في تغريدته: ان القرار المسيء والخارج عن الأدب الذي اتخذته مجلة فرنسية بنشرها صورة كاريكاتير ضد المرجعية الدينية والسياسية، لن يبقى دون رد.

واضاف : ان الحكومة الفرنسية سلكت مسارا خاطئا ملفتا اننا ادرجنا هذه المجلة الفرنسية على قائمة العقوبات.