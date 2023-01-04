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الشيخ عيسى قاسم: هذه الصرخات الممتدة المنددة بالتطبيع مع كيان الإحتلال الاسرائيلي والوجود الأميركي ستبقى مستمرة

الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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