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وزير خارجية اليمن يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

وزير خارجية اليمن يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله، اليوم الأربعاء ، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” – رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة الجنرال مايكل بيري.

العالم - اليمن

وجرى خلال اللقاء استعراض أنشطة البعثة خلال الفترة للعام الماضي، وخطط البعثة للعام الجاري 2023م.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية، أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والذي ما تزال دول العدوان ومواليها يستهدفون المدنيين بمحافظة الحديدة.

وشدد على أن أي هدنة قادمة تُعد فرصة لبناء الثقة، وخطوة ضرورية للدخول في أي عملية تحقيق سلام عادل ومشرف ومستدام يخدم مصلحة الشعب اليمني.

وقال” ينبغي أن تتضمن الهدنة جملة من الإجراءات وفي مقدمتها دفع مرتبات كافة موظفي الدولة، وتحييد العملية الاقتصادية ووقف التلاعب بالعملة الوطنية وضمان دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الغذائية والبضائع التجارية بمختلف أشكالها وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل ولوجهات مختلفة”.

ولفت الوزير شرف، إلى حرص سلطات صنعاء على تقديم التسهيلات والدعم لفريق وبعثة إعادة الانتشار بالحديدة والاستمرار في التنسيق والتشاور، لما من شأنه إنجاح مهامهم وتنفيذ برامجهم.

من جانبه أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” الجنرال بيري، استمرار لجنة تنسيق إعادة الانتشار في عملها بالشكل المطلوب .. معبراً عن أمله في تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.ائل الإعلام المختلفة.

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