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شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم

شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

استشهد فتى برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر صحفية، ب"استشهاد الفتى عامر أبو زيتون (١٦ عاماً) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة فجر اليوم الخميس".

وقالت المصادر: إن "قوة خاصة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مخيم بلاطة، وحاصرت عدة منازل وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين، الذي أسفر عن ارتقاء الفتى أبو زيتون".

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تواصل اقتحام محافظة نابلس وبلداتها وقراها، بهدف تحييد كتائب المقاومة في المنطقة، لكنّ محاولاتها تبوء في الفشل، إذ تتصاعد الأعمال الفدائية عقب اقتحام المنطقة، رداً على الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

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شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم

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