الحكومة الكولومبية تعلق وقف إطلاق النار مع مقاتلي جيش التحرير الوطني

العالم- الأميركيتان

وقال وزير الداخلية الفونسو برادا في مؤتمر صحفي، "في ضوء الموقف الذي اتخذه أمس جيش التحرير الوطني، والذي نصح بضرورة مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات، فقد قررنا تعليق مرسوم 31 ديسمبر 2022 ومعالجته في الجولة المقبلة من المحادثات".

وقال برادا إن" إعلان الحكومة الأولي وقف إطلاق النار جاء في أعقاب طلب جيش التحرير الوطني في ديسمبر، بعد أن وافقت الجماعة على الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب واحد من 24 ديسمبر إلى 2 يناير في موسم العطلات".

وأضاف "أننا ندعو هذه المنظمة إلى إعلان هدنة يمكن التحقق منها استجابة للنداء الحتمي للمجتمعات العرقية والفلاحية للحفاظ على وقف إطلاق نار ثنائي واللاعنف على أراضيهم".