استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في الحديدة

العالم - اليمن

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان اليوم الأربعاء، استشهاد طفل يبلغ من العمر ست سنوات في منطقة الجبلية إثر إصابته صباح اليوم بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان.

وأشار إلى أن المركز سجل منذ بدء العام الميلادي الجديد سقوط ثلاثة شهداء ومثلهم مصابين بينهم أطفال في عدد من المحافظات جراء مخلفات العدوان.

وكان المركز أعلن أمس استشهاد مواطن في مديرية التحيتا بانفجار لغم من مخلفات العدوان، لافتا إلى استمرار سقوط الضحايا من المدنيين جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب في ظل عدم توفر الأجهزة الكاشفة للألغام.