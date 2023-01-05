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استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في الحديدة

استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في الحديدة
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

استشهد طفل في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في اليمن، اليوم متأثرا بإصابته بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الاماراتي.

العالم - اليمن

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان اليوم الأربعاء، استشهاد طفل يبلغ من العمر ست سنوات في منطقة الجبلية إثر إصابته صباح اليوم بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان.

وأشار إلى أن المركز سجل منذ بدء العام الميلادي الجديد سقوط ثلاثة شهداء ومثلهم مصابين بينهم أطفال في عدد من المحافظات جراء مخلفات العدوان.

وكان المركز أعلن أمس استشهاد مواطن في مديرية التحيتا بانفجار لغم من مخلفات العدوان، لافتا إلى استمرار سقوط الضحايا من المدنيين جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب في ظل عدم توفر الأجهزة الكاشفة للألغام.

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استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في الحديدة

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