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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تفرج عن الأسير كريم يونس بعد 40 عاماً في السجون

الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

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