السعودية وباكستان تبحثان التعاون العسكري والدفاعي

العالم - السعودية

وفي بداية اللقاء هنأ وزير الدفاع السعودي الفريق الأول عاصم منير بمناسبة تعيينه رئيسًا لأركان الجيش الباكستاني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال اللقاء التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون العسكري والدفاعي، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبد الله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة السعودية لدى باكستان اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني.

ومن الجانب الباكستاني، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة، أمير خرم راتهور، وسكرتير رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.