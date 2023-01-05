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حماس تنعى الشهيد 'عامر أبو زيتون'

حماس تنعى الشهيد 'عامر أبو زيتون'
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير الشعب الفلسطيني المرابط الشهيد الفتى عامر أبو زيتون (16 عامًا)، والذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس، فجر اليوم الخميس.

العالم- فلسطين

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أنّ" دماء شهدائنا الأبرار نور يضيء طريق المقاومة والتحرير، ويشدّ عزم شعبنا للنفير وضرب المحتل ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن"، مبينةً، أن طمحاولة الاحتلال إرهاب شبابنا لن تنجح في ثنيهم عن طريق المقاومة والثورة حتى كنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

ووجهت" التحية لعرين الأسود، وثوار مخيم بلاطة الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال الخاصة فجرًا"، كما حيّت" أبناء شعبنا الصامدين في وجه مخططات الاحتلال وجرائم حكومته الفاشية".

وشددت الحركة على" مواصلة اليقظة في المدن كافة، وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك".

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