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سرايا القدس تؤكد أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات وآليات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص

الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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