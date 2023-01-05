روسيا تضع أسلحتها الاستراتيجية على أهبة القتال وكييف تحذر

خاص بالعالم

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "روسيا تخطط لاستدعاء مزيد من القوات لشن هجوم كبير جديد، يجب أن تفشل أي محاولة روسية لشن هجوم جديد".

احتمال حدوث تصعيد كبير من جانب روسيا، بات أمرا شبه حتمي بالنسبة الى القادة الاوكرانيين خاصة بعد مقتل عدد كبير من الجنود الروس في ضربة صاروخية بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا ليلة رأس السنة الجديدة، ومواصلة الغرب مد كييف بالاسلحة.

حيث تحرك حلفاء كييف الغربيون نحو إمدادها لأول مرة بمدرعات قتالية، وكشف الرئيس الفرنسي ان بلاده سترسل مدرعات قتالية خفيفة من طراز إيه.إم.إكس-عشرة آر.سي لكييف، بالتوازي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن تدرس إرسال مركبات برادلي القتالية إلى أوكرانيا، ياتي هذا في حين كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن بدء نقل أنظمة 'باتريوت' الصاروخية الأميركية إلى بلاده.

وأمام احتمالات التصعيد، وضعت روسيا أسلحتها الاستراتيجية على أهبة القتال، ومن بينها الفرقاطة المزودة بصواريخ جديدة فرط صوتية والتي أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إبحارها في مهمة في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط، في اشارة واضحة للغرب بأن روسيا على أهبة الاستعداد لأي مواجهة محتملة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذه الفرقاطة على متنها أسلحة لا مثيل لها في العالم.. أنا واثق من أن مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعّال من التهديدات الخارجية".

وعلى خط المواجهة الشرقي رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية استمرار المعارك الشرسة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا لأشهر أخرى، خاصة حول مدينة باخموت التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والتي نالها دمار كبير، في حين اشارت تقارير اوكرانية الى أن روسيا تخطط لهجمات طويلة الأمد عبر الطائرات المسيرة.