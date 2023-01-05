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'الجهاد' تنعى الشهيد 'عامر أبو زيتون' من نابلس

'الجهاد' تنعى الشهيد 'عامر أبو زيتون' من نابلس
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، إلى جماهير الشعب الفلسطيني، الشهيد الفتى: عامر أبو زيتون (16 عاماً)، الذي ارتقى برصاص العدو المجرم خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس فجر اليوم الخميس.

العالم- فلسطين

وقالت الجهاد في بيان لها: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد الفتى الذي استهدف بالقتل العمد، لنؤكد أن تصاعد جرائم القتل اليومي بحق أبناء شعبنا المدنيين والأبرياء يكشف الوجه الحقيقي والبشع لحكومة الاحتلال الفاشية التي تستبيح الأرض والمقدسات".

وأضافت "استمرار وتيرة القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا، لن يمر دون حساب، وسوف تتصاعد جذوة المقاومة ويمتد رجالها في كل الساحات لردع الاحتلال ومستوطنيه، حتى يعلم العدو أن شعبنا عازم على الصمود والمواجهة مهما كلف ذلك من ثمن".

وأشادت بمجاهدي ومقاومي الشعب الفلسطيني، الذين استبسلوا في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال في نابلس وجنين وطوباس، وأثبتوا أنهم الأقدر على حمل وصايا الشهداء والدفاع عن أهلنا في وجه العدوان، داعية إلى" استمرار هذه المعركة حتى الحرية والخلاص".

وتقدمت الجهاد بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام، ومن عموم أهل الشعب في نابلس سائلة الله عز وجل أن يجعل دم الشهيد لعنة على القتلة المجرمين، وشفاعة لأهله وذخراً ونصراً لشعبنا وأمتنا حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات من دنس الاحتلال.

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