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حماس تهنئ الأسير 'كريم يونس' بالحرية

حماس تهنئ الأسير 'كريم يونس' بالحرية
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأسير المحرَّر "كريم يونس" بالإفراج عنه، بعد أربعة عقود قضاها في سجون الاحتلال الفاشي.

العالم- فلسطين

وأكدت الحركة اليوم الخميس، أن" المحرر يونس جسّد خلال سنوات الأسر أبهى صور التحدّي والصمود والصبر، منتصراً بإرادته الصلبة على السجّان الصهيوني".

وشددت على أن "سيرة ومسيرة المحرر يونس ستبقى فخراً لكل فلسطيني، ومُلهمة شعبنا لمزيد من الصمود والثبات حتى نيل الحرية والاستقلال".

وأعربت الحركة عن "مشاركتها عائلة المناضل المحرّر كريم يونس، وجماهير شعبنا، وأسرانا فرحة الإفراج عنه، قائلةً: "نقف بكل فخر واعتزاز أمام تضحيات وبطولات أسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال".

ودعت إلى "مواصلة الفعاليات وحشد كل الطاقات تضامناً مع الأسرى حتى نيلهم الحرية وتنسّمهم عبقها في أرجاء الوطن بإذن الله".

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