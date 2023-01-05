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الجبهة الشعبية: المناضل 'كريم يونس' مثال حي على صمود و صلابة الشعب

الجبهة الشعبية: المناضل 'كريم يونس' مثال حي على صمود و صلابة الشعب
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن" تحرر الأسير كريم يونس يجب أن يَتحوّل إلى يوم وطني نرفع خلاله رايات فلسطين وشعارات المقاومة والوحدة، وإعلاء صوت الأسرى كعناوين نضالية متقدمة للمقاومة والصمود والتحدي".

العالم- فلسطين

واعتبرت الجبهة أن" المناضل الكبير "يونس" جسد خلال فترة اعتقاله الطويلة مثالاً حياً على صمود وتضحوية وصلابة الشعب الفلسطيني، خاض خلالها معركة طويلة ضد الاحتلال تعرض خلالها لكل أشكال القمع والتعذيب".

وأكدت أن" استمرار اعتقاله لمدة 40 عاماً من الفترات الأطول لمعتقل على مستوى العالم ستظل جرحا غائرا تدلل على فاشية وإجرامية الاحتلال وتواطؤ المنظومة الدولية، وهي في الوقت ذاته مُككلة بالفخار والاعتزاز لما جسده من ملحمة بطولية على مدار سنوات اعتقاله الطويلة".

ودعت الجبهة" جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات الوطنية المهنئة بتحرر القائد الوطني الكبير كريم يونس، تكريماً له، ولتوجيه رسائل وفاء وعهد للحركة الأسيرة".

كما دعت الجبهة "جماهير الشعب وحركته الوطنية إلى دعم مقاومة وصمود الأسرى بمختلف وسائل الدعم والإسناد، والعمل بكل أشكال النضال من أجل تحريرهم من سجون الاحتلال، فالوطن بحاجة إلى أبنائه الأسرى وقد تحرروا من سجون الاحتلال".

بدورها تقدمت حركة الأحرار إلى الأسير السابق "كريم يونس" بالتهنئة، مؤكدة أنه" يمثل أيقونة الصمود والثبات".

وهنأت الأحرار "الشعب الفلسطيني وعائلة يونس الكرام بتحرر الأسير البطل كريم يونس، الذي سطّر أنصع صفحات المجد بثباته وصموده وأثبت أن إرادة الفلسطيني وعزيمته التي أراد الاحتلال كسرها بتغييبه في السجون لن تنكسر بل تزداد قوة وصلابة وتحدياً للاحتلال وعدوانه وللسجان وظلمه".

وشددت على أن" قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تعاهدهم بأن تبقى وفيّة لهم ولتضحياتهم وستعمل بكل السبل والوسائل لتحريرهم من سجون الاحتلال".

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