محافظ البنك المركزي الايراني یصل الدوحة

العالم - ايران

وأكد محمد رضا فرزين في اللقاء مع محافظ البنك المركزي القطري الشيخ بندر بن محمد آل ثاني على تطوير التعاون النقدي والمصرفي والتواصل بين طهران والدوحة.

بدوره شدد محافظ البنك المركزي القطري في هذا اللقاء على اهتمام بلاده لزيادة العلاقات المصرفية والنقدية مع إيران، وقال إن تطوير العلاقات المصرفية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية هو أحد أولوياتنا الرئيسية وهذا التعاون سيفيد كلا البلدين بالتأكيد.

ويرافق محافظ البنك المركزي في هذه الزيارة مساعد وزير الخارجية في الشؤون الاقتصادية مهدي صفري.

وزيادة التبادل والتعاون النقدي والمصرفي بين إيران والدول المطلة على الخليج الفارسي مدرج على أجندة البنك المركزي الايراني .