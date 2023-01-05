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دعوات للمشاركة الواسعة في حملة 'الفجر العظيم' بالأقصى غدا الجمعة

دعوات للمشاركة الواسعة في حملة 'الفجر العظيم' بالأقصى غدا الجمعة
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت دعوات مقدسية للمشاركة والحشد بشكل واسع في حملة "الفجر العظيم" غداً الجمعة، 6 كانون الثاني/ يناير 2023، في باحات المسجد الأقصى.

العالم- فلسطين

وأكدت الدعوات على" أهمية المشاركة الواسعة في إقامة صلاة الفجر الجمعة بالمسجد الأقصى، رداً على تدنيس المستوطنين للمسجد، ومحاولات فرض وقائع تهويدية جديدة، والتي كان آخرها اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير للأقصى".

وتعرض الأقصى لاعتداء صارخ قبل يومين، باقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "بن غفير" لباحات المسجد المبارك.

ودعت شخصيات مقدسية وفلسطينية أهالي القدس والضفة والداخل المحتل، للحشد في المسجد، وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين.

ولعائلات القدس دور كبير في حماية المسجد الأقصى، فقد بدأت الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 2000م مسيرة البيارق للرباط في الأقصى، ثم تطورت لفكرة "رباط الحمائل" التي أطلقها الشيخ رائد صلاح عام 2007م، وتقوم على توزيع أيام الأسبوع على كل منطقة في القدس كي يرابط أهلها في الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى لمخاطر عديدة، نتيجة تزايد اقتحامات المستوطنين خلال الأعياد اليهودية وتنفيذ طقوس تلمودية تدنس ساحاته.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس، إن "نحو 50 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في عام 2022 وهو الأعلى منذ بدء اقتحامات المستوطنين للأقصى".

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