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رئيسي: عودة أكثر من 3000 وحدة صناعية لعجلة الانتاج

رئيسي: عودة أكثر من 3000 وحدة صناعية لعجلة الانتاج
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، عودة أكثر من 3 الاف وحدة صناعية لعجلة الانتاج في البلاد.

العالم - ايران

وأوضح رئيسي لدى زيارته مدينة " بهارستان" التابعة لمحافظة طهران لمتابعة سير تنفيذ المشاريع فيها اليوم الخميس، بأن منذ تولى الحكومة الحالية مهامها( اغسطس/آب 2021)، عادت اكثر من 3 الاف وحدة صناعية عاطلة وشبه عاطلة لعجلة الانتاج.

من جهة ثانية أشار أن القوى الاجنبية تحاول عبر التهديد والحظر، ايجاد معوقات ولكن الشعب اثبت في الشهور الاخيرة أنه مع النظام والثورة الاسلامية وقيمها.وأن العدو شعر باليأس من هذا الموقف.

وشدد رئيسي على أن الشعب أثبت انه لا يسمح للعدو بحوك المؤمرات والفتن وأن العدو أخطأ مرة أخرى في حساباته، حيث كان يعتقد أن الشعب الايراني مثل باقي شعوب البلدن الاخرى يقع في الفتنة بالوقت الذي الشعب الذي ضحى وقدم الشهداء، ذو بصيرة وصمود ولايسمح للاعداء بتنفيذ المخططات.

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رئيسي: عودة أكثر من 3000 وحدة صناعية لعجلة الانتاج

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