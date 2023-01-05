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الرئيس العراقي يستقبل وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان

الرئيس العراقي يستقبل وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أهمية استقلال القرار الأفغاني.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان".

وقال رئيس الجمهورية وفقاً للبيان، إن "الشعب الأفغاني عانى الكثير على مدى العقود السابقة، وينبغي تجاوز المآسي التي يعاني منها"، معرباً عن "تعاطف العراق مع الشعب الأفغاني ودعم السلم الأهلي والمجتمعي والتماسك الداخلي بين جميع مكوناته وتعزيز الأمن والاستقرار واحترام التنوع والحريات، وتجنب العنف والترهيب".

وأكّد "أهمية استقلال القرار الأفغاني وضرورة إيجاد السبل الكفيلة برفع مستوى الحوار الداخلي للشعب الأفغاني لضمان الوصول إلى المشتركات المطلوبة"، مشيراً إلى "حتمية أن تمثل الحكومة الأفغانية جميع مكونات شعبها لتحقيق طموحاته في بناء دولة الاستقرار والرفاهية".

من جانبه، قدّم الوفد شرحا حول الأوضاع في أفغانستان، معرباً عن "شكره وتقديره إلى الرئيس على حفاوة الاستقبال".

وأشاد الوفد الأفغاني"بمواقف العراق الداعمة للشعب الأفغاني والداعية إلى إشاعة الأمن والاستقرار في أفغانستان".

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