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محمد رعد: القائد سليماني كان يملك يقينا لايزعزعه ولايزلزله شك يقينا باحقية قضيته وانتمائه وولائه وحتمية الانتصار اذا ما ادى واجبه

الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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