بحضور شخصيات بارزة..إقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر بلبنان

العالم - لبنان

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في كلمة له في اللقاء إن القائد الشهيد سليماني رجل ليس ككل الرجال فهو نعمة انعم الله بها على المجاهدين.

وأضاف، أن القائد الشهيد سليماني كان يمتلك يقينا بحتمية الانتصار لا يزعزعه ولا يزلزله شك

وأكد رعد،أن القائد سليماني كان يملك يقينا لايزعزعه ولايزلزله شك يقينا باحقية قضيته وانتمائه وولائه وحتمية الانتصار اذا ما ادى واجبه.

طلال ناجي: الشهيد قاسم سليماني كان قائدا جسد الأمة بأكملها

وقال الأمين العالم للجبهة الشعبية – القيادة العامة طلال ناجي، إن القائد الكبير قاسم سليماني له فضل على كل المقاومين والمجاهدين.