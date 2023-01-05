بن سلمان يبذل الأموال على صفقات ومشاريع مكلفة والشعب يعيش وضعاً ضاغطاً

العالم- السعودية



وكتب حساب حقوق الضعاف في تغريدة على تويتر:



نحن في عام 2023 وحي طيبة في جدة بهذا الحال، ندفع الضرائب وننفق 500 مليار دولار لبناء مدن لانعرف من هم ساكنيها وحالنا بهذا السوء

سعودي

وكتب حساب نحو الحرية في تغريدة:



في بلد نفطي غني جداً بامكانه منح كريستيانو رونالدو 500 مليون دولار، تكسب هذه الفتاة رزقها ورزق عيالها بهذا الطريقة المتعبة.





كما كتب حساب خط البلدة في تغريدة:

المواطن يغرق بالسيول، والإعلام الحكومي يتحدث عن الذكاء الاصطناعي الذي سيكون في مدينة الخيال نيوم!

سعودي







هذا وكتب حساب رجل دولة:

وول ستريت جورنال كتبت تقريراً مطولاً عن قيام بن سلمان بإضاعة مليارات الدولة عن طريق تسلطه على صندوق الثروة السيادي وتحكمه المطلق فيه وبقراراته. قلتها أكثر من مرة وأعيد، الأسرة تتحمل جزء من مسؤولية ما يجري للدولة، سكوتها عن بن سلمان حوله إلى حاكم متغطرس لا يأبه لشيء.