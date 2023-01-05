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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: نحن امة واحدة وفي مواجهة مؤامرة الاستكبار العالمي التي تتغير اسمائها ولكن فحواها واحد
طلال ناجي: للشهيد سليماني الفضل في تعزيز القدرات الصاروخية للمقاومة وكان يؤكد على ضرورة انتفاض الضفة الغربية
الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي: الشهيد قاسم سليماني نجح في دحر داعش وتحرير العراق
الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي: الشهيد قاسم سليماني كان قائدا جسد الامة باكملها
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: الشهيد سليماني دعم المقاومة الفلسطينية حتى وصلت الى ماهي الان عليه الان من تجل لقدراتها
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: الشهيد سليماني كان حضوره كبيرا في كل المنطقة وكان بيننا انموذجا وقائدا
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: الشهيد القائد سليماني آمن بوحدة الامة الاسلامية وان فلسطين والقدس عنوانها
السفير الايراني لدى لبنان مجتبى اماني: القدس كرامتنا وعلى الغرب ان لايفكر اننا سنتخلى عن كرامتنا ومقدساتنا
السفير الايراني لدى لبنان مجتبى اماني: لو كان الغرب ينشد فعلا عدم التوصل للسلاح النووي لقدمنا لهم اكثر من ذلك
السفير الايراني لدى لبنان مجتبى اماني:الغرب لم يتخل عن اصراره بشان القضايا غير النووية حتى الان
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: الشهيد سليماني كان حضوره كبيرا في كل المنطقة وكان بيننا انموذجا وقائدا
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.