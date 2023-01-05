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العراق.. ضحية و9 جرحى جراء انهيار مبنى في الموصل

العراق.. ضحية و9 جرحى جراء انهيار مبنى في الموصل
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، اليوم الخميس، حصيلة ضحايا حادثة انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة الموصل.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان إنه "في الساعة 1600 من يوم 5-1-2023 حصل انهيار في بناية قيد الإنشاء عائدة الى مديرية مجاري نينوى اثناء قيامهم بعملية الصب في منطقة يارمجة الشرقية في الجانب الايسر لمدينة الموصل وحسب المعلومات الاولية يوجد هناك من ( ١٠ - ١٥ ) شخصاً كانوا تحت الأنقاض".

وأضافت، أن "الحصيلة الاولية للحادث ، تم انقاذ ( تسعة ) اشخاص مصابين باصابات خفيفة ومتوسطة وتم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى السلام، فيما تم انتشال شخص واحد فارق الحياة بسبب الحادث".

وتابعت، أن "مفارز مديرية الدفاع المدني / نينوى ودوريات قيادة شرطة محافظة نينوى يقومون بعمليات البحث والإنقاذ".

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