مباحثات سورية لبنانية لإزالة العوائق أمام تسويق المنتجات ونقلها

العالم - سوريا

وأكد قطنا خلال الاجتماع في مبنى الوزارة اليوم الخميس على اهتمام سورية بتطوير المشاريع المشتركة التي تتخذ طابعاً إقليمياً، وخاصة ما يتعلق بمنع انتقال أمراض الثروة الحيوانية العابرة للحدود، وتشجير المناطق الحدودية وحمايتها، والتعاون في مجالات الترانزيت ونقل وتبادل المنتجات الزراعية بين سورية ولبنان وفق الروزنامة الزراعية المحددة، وبما يضمن مصلحة الفلاحين المنتجين، وتصدير الغراس المثمرة من سورية إلى لبنان عبر القطاع الخاص، ونقل التقانة وتبادل الأبحاث الزراعية والخبرات، وخاصة في مجال إنتاج بذار القمح المحسن.

ولفت قطنا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين وزارتي الزراعة في البلدين وتطويرها، وأن تكون هناك لجنة عليا سورية لبنانية لمناقشة كل ما يتعلق بأي تعاون جديد في كل المجالات، والاتفاقيات الموقعة وحل المشاكل التي تواجه العلاقات المتبادلة للارتقاء بها.

بدوره أكد ضاهر متانة العلاقات السورية اللبنانية واستمراريتها، مشيراً إلى أهمية الحوار المستمر بين الجانبين، لإزالة كل الصعوبات التي تعيق تسويق المنتجات ونقلها، منوهاً بأنه سيتم نقل جميع المقترحات المطروحة إلى المعنيين في لبنان.