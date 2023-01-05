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'قسد' تداهم قرى في القامشلي وتخطف عددا من الشبان

'قسد' تداهم قرى في القامشلي وتخطف عددا من الشبان
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

داهمت ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي عدداً من قرى ناحية تل حميس بريف منطقة القامشلي الجنوبي، واعتدت على الأهالي خلال تفتيش المنازل.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة سانا عن مصادر أهلية أن 40 سيارة تابعة لميليشيا قسد حاصرت قرى غرناطة وربيعة وتغلب وسليمة ويثرب، وداهمت المنازل وفتشتها، واختطفت عدداً من الشباب واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الميليشيا اعتدوا بالضرب على عدد من المدنيين الذين اعترضوا على مداهمة وتفتيش منازلهم وسرقة بعض محتوياتها، في الوقت الذي ساد الخوف والهلع بين الأطفال والنساء نتيجة للسلوك العدواني للمسلحين تجاه الأهالي.

وأقدمت ميليشيا "قسد" في وقت سابق اليوم على اختطاف عدد من المدنيين في مزرعة حطين وبلدة جديدة كحيط بريف الرقة.

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