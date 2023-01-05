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أنقرة تعلن استعدادها لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أنقرة تعلن استعدادها لإنهاء الحرب في أوكرانيا
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن "بلاده مستعدة ‏للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".‏

العالم - تركيا

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وزيلينسكي، اليوم الخميس، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.

وأضاف البيان التركي أن "الاتصال تناول التطورات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التركية لأوكرانيا والطاقة وممر الحبوب".

كما أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصاله مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "المفاوضات حول تبادل الأسرى مستمرة، مشيرًا إلى إمكانية تقديم تركيا مساهمات دبلوماسية لتسريع مرحلة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مشروع "مركز الغاز" المزمع بناؤه في تركيا، مؤكدًا بذل الجهود لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع في أقرب وقت.

وقال أردوغان: "أنقرة عززت وتواصل تعزيز البنية التحتية لبناء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، والجانب التركي يسعى لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت".

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أنقرة تعلن استعدادها لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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