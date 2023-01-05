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قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران الجنرال إسماعيل قاآني: الولايات المتحدة ستغادر المنطقة بشكل مخزٍ

الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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