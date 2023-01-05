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هنية يهنئ الأسير كريم يونس بالحرية من سجون الاحتلال

هنية يهنئ الأسير كريم يونس بالحرية من سجون الاحتلال
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الخميس الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، حيث قدم له التهاني بانعتاقه من سجون الاحتلال بعد 40 عاما.

العالم - فلسطين

وقال هنية خلال الاتصال: "نبارك للمناضل الكبير كريم يونس ولأسرته ولشعبنا عامة ولأهلنا في 48 وبلدة عارة الصمود هذه الحرية التي تحكي قصة البطولة وانتصار الإرادة الوطنية الفلسطينية على سنوات الأسر، والإصرار على الحرية والعودة والاستقلال والقدس".

وأكد أن انتصار المناضل كريم يونس الذي عانق الحرية وتنسم هواء فلسطين بلا قيود أو زنازين أو حراس يمثل انتصارًا للأحرار وللعدالة الإنسانية، والمقاومة ضد الظلم والاستعمار، والصبر الاستراتيجي حتى طرد الغزاة المحتلين وإزاحة الظلم التاريخي الذي عانت منه فلسطين وما زالت تواجهه جيلًا وراء جيل من أجل الحرية التي يتطلع لها كل أحرار الدنيا.

وجدد رئيس الحركة التأكيد خلال الاتصال للبطل المحرر ولكل أسرانا عهد المقاومة ألا تخذلهم أبدًا مهما كانت التحديات والعقبات كي تشرق عليهم شمس الحرية بعز عزيز أو بذل ذليل وما ذلك على الله ببعيد.

من جانبه عبّر الأسير المحرر كريم يونس عن شكره وتقديره للاتصال، مؤكدا أن الأسرى وشعبنا يخوضون معركة كبرى عنوانها الحرية للأسرى بشكل خاص ولشعبنا بشكل عام.

وقال يونس إن الانتصار على السجان هو عنوان للانتصار الكبير، مشيرًا إلى وحدة الأسرى في سجون الاحتلال ووحدة شعبنا خلف قضية الأسرى وبذل الجميع جهودهم من أجل حريتهم وانعتاقهم من سجون وزنازين الأسر.

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هنية يهنئ الأسير كريم يونس بالحرية من سجون الاحتلال

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