أميرعبداللهيان: يجب تشكيل آلية قانونية لوقف إنتهاك حرمة الأماكن المقدسة

العالم - ايران

وتبادل وزیر الخارجیة حسين أميرعبداللهيان والشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت وجهات نظرهما حول تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الانتهاك الأخير لمسجد الاقصى من قبل الصهاينة والعمل المهين للصحيفة الفرنسية.

وأدان وزير الخارجية الإيرانية في هذا الاتصال الهاتفي ما يقوم به الصهاينة من إنتهاك حرمة المسجد الأقصى وتدنيسه ودعا إلى التنسيق والعمل المشترك للدول الإسلامية للحفاظ على المكانة التاريخية والقانونية للمسجد الأقصى واكد على ضرورة تشكيل آلية شرعية في هذا الصدد لايقاف إهانة المقدسات الإسلامية.

وأكد أميرعبداللهيان مرة أخرى على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في اتجاه السلام والاستقرار في المنطقة.

بدوره جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في الاتصال الهاتفي موقف الحكومة الكويتية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأدان بشدة ما قام به الكيان الصهيوني مؤخرا من انتهاك حرمة مسجد الأقصى.

ورحب وزير الخارجية الكويتي باقتراح ومبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن العمل المنسق لمنظمة التعاون الإسلامي لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني التي تعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر.

كما أشار إلى التاريخ الأسود لمجلة شارلي إيبدو في الإساءة لنبي الإسلام (ص) ورفض ما قامت به المجلة الفرنسية واعتبر توجية إلاساءة لعلماء الدين إهانة لجميع المسلمين.

وأكد الطرفان في الاتصال الهاتفي على تعزيز العلاقات الثنائية ورحبا بالاجتماع القادم للجنة العليا للتعاون المشترك بين البلدين.