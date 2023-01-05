بانوراما: هل سنشهد تطبيعا تركيّا سوريّا؟ والإساءة للرموز الدينية في فرنسا

العالم - بانوراما

أضاف، أردوغان أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة من أجل المزيد من تعزيز التواصل.

وتناول البرنامج في ملفه الثاني.. إعلان وزارة الخارجية الإيرانية إغلاق جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية في طهران كخطوة أولى ردا على الرسوم المسيئة التي نشرتها مجلة تشارلي إيبدو تطاولت فيها على رموز دينية ووطنية إيرانية.

وتكشف رسوم المجلة مسرحية حرية التعبير التي يتبناها الغرب حين تحقق مصالحه بينما يعتبرها إرهابا وتطرفا حين تتعرض الدول الغربية لانتقاد أو اتهام.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

