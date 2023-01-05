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فلسطين تسترد من أميركا قطعة أثرية نادرة فما هي؟

فلسطين تسترد من أميركا قطعة أثرية نادرة فما هي؟
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استعادتها من الولايات ‏المتحدة قطعة أثرية نادرة، تم تهريبها من فلسطين، وعُثر عليها في أمريكا.

العالم - فلسطين

وتم تسليم القطعة من جانب وفد أمريكي، في مقر وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في مدينة بيت لحم، وفقا لبيان رسمي صادر عنها.

والقطعة الأثرية التي تم تسليمها، اليوم، عبارة عن أداة لمستحضرات التجميل، تستخدم لوضع البخور عليها، وتعود للحضارة الأشورية 700-800 قبل الميلاد، وجرى سرقتها من خربة الكوم في الخليل، وفقا لوزيرة السياحة الفلسطينية، رلى معايعة.

وأكدت معايعة أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يسترد التراث المنقول الذي نهب من فلسطين، وهذا حق تكفله المواثيق والقوانين الدولية".

ولفتت إلى أن "السيطرة الفلسطينية تواجه صعوبة في الوصول إلى المواقع الأثرية الموجودة في مناطق "سي" وحمايتها، والتي تشكل نسبة 60 في المئة من المواقع والمعالم الأثرية، بسبب الاحتلال وعدم السيطرة على المعابر والحدود والتقسيمات".

وتابعت، منوهةً بأن "فلسطين تعاني من سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي وعدم التزام الاحتلال بالمواثيق الدولية ذات الصلة".

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فلسطين تسترد من أميركا قطعة أثرية نادرة فما هي؟

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